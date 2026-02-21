Intrighi ai quartieri: Raffaele scoperto, Alberto provoca e Clara cresce (tra ombre e doppi giochi)

Raffaele cerca i parenti della misteriosa Eleonor e finisce al centro dei sospetti di Rosa e Renato, mentre Roberto dubita delle vere intenzioni della “star americana”. Intanto Alberto Palladini semina tensioni al Vulcano, Gianluca flirta senza successo e Clara conquista spazio al centro d’ascolto, ignara del piano criminale che Edoardo sta per mettere in atto.

Raffaele per cercare i parenti di Eleonor, va a fare la spesa ai quartieri. Cosa che non era mai successa, facendola da sempre a Posillipo. E casualmente incontra Rosa, che ovviamente stranita lo dice a tutto il palazzo. E anche Renato adesso capisce che era andato per fare qualcosa alla sua nuova amica star americana. Del resto anche Roberto si stranisce del fatto che lei sia venuta per comprare una barca, e invece sembra completamente disinteressata alla cosa. Alberto Palladini invece va al Vulcano apposta con l’intento di infastidire la nuova cameriera, colpevole di aver soffiato il posto a Gianluca. Il quale a sua volta sembra flirtare con la nuova amica della comunità, ma lei non sembra così interessata. La signora Giulia nel frattempo affida a Clara un ruolo più importante al centro d’ascolto, ed Edoardo la aiuta a prenderne consapevolezza e coraggio. Poche ore dopo però parte il suo commando per derubare una villa privata.