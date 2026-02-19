La magica amicizia di Raffaele ed Eleonora in Un posto al sole

Un incontro casuale tra due persone destinate a trovarsi e volersi bene, perché simili nell’animo anche se lontane per geografia, tradizioni e classe sociale. L'unione dell’umanità e della simpatia

Eleonora si confida con Raffaele e gli racconta tutta la storia. Suo padre prima che lei nascesse ebbe una relazione con una donna Napoletana, da cui ebbe anche un figlio. Ma fu costretto a trasferirsi in America e abbandonarla. Lei però non ha mai smesso di pensarle. E quindi ora vorrebbe fare qualcosa per loro, più che una semplice donazione economica. Vorrebbe incontrarle. Per questo chiede a Raffaele di darle una mano a cercare sua sorella. Solo lui può intrufolarsi nei vicoli di Napoli e trovarla. Mentre il suo bodyguard ha cervello, ma non ha cuore, e cerca di distoglierla dall’impresa.

Mentre Raffaele non ha mai abbandonato un amico. E’ davvero magica questa relazione che gli autori ci stanno rappresentando tra i due. Un incontro casuale tra due persone destinate a trovarsi e volersi bene, perché simili nell’animo anche se lontane per geografia, tradizioni e classe sociale. L’incontro dell’umanità e della simpatia. E di due attori eccezionali: Whoopi Goldberg e Patrizio Rispo. (Ad)