Il rapporto tra Raffaele ed Eleonora va a gonfie vele in Un posto al sole

Il rapporto tra Raffaele ed Eleonora va a gonfie vele e i due sono sempre più affiatati. Dopo la visita turistica tra i re di Napoli, lui le prepara pasta e patate a casa. E finiscono per ubriacarsi. Ma alla fine lui la riaccompagna a casa sana e salva. Un pezzettino alla volta però viene svelato che lei ha davvero qualcosa da nascondere, e riguarda un ragazzo che è in carcere per fatti di camorra. Nel frattempo al Vulcano si presenta una nuova ragazza davvero spumeggiante che chiede di poter lavorare lì.

E in effetti al bar davvero avrebbero bisogno di un aiuto in sostituzione di Manuela. Ma c’è anche Gianluca che per primo ha chiesto quel posto. La situazione quindi non è facile per Silvia e Nunzio costretti a scegliere chi assumere. Rosa invece sprizza di gioia per la scelta di Damiano di andare finalmente a convivere con lei. Ed è il momento di dirlo anche a Manuel, felicissimo. Sperando non sia l’ennesima delusione. (Ad)