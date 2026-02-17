Un posto al sole: Clara e Rosa continuano a illudersi su Eduardo

L'uomo sta organizzando il furto con la sua nuova banda, ma le due donne, ignare di tutto, continuano a pensare che abbia trovato un lavoro. Nel frattempo Raffaele è pronto ad accompagnare Eleonor in visita guidata a Napoli

Roberto è deciso nell’affidare il ruolo di direttore della radio a Filippo, ma Michele non vuole saperne di rinunciare. E del resto anche gli ascolti sono dalla sua parte, producendo da anni programmi di grande successo. Nel frattempo Raffaele è pronto ad accompagnare Eleonor in visita guidata a Napoli, e anche lei è entusiasta della novità. Ma la sua guardia del corpo insiste per non lasciarla sola con lui. Eduardo organizza il furto con la sua nuova banda, mentre Clara e Rosa, ignare di tutto, davvero si illudono che lui abbia trovato un lavoro e le cose si stiano mettendo per il verso giusto. Anche con Damiano, che finalmente si è convinto ad andare a convivere con Rosa. Proprio ora invece inizieranno i drammi. Come quello, irreparabile, che, fuori da Upas, proprio oggi ha visto bruciare il famoso teatro Sannazzaro di Napoli. La proprietaria è Lara Sansone, la nostra Bice della soap. A cui va tutto il nostro affetto. Realtà e Upas ancora una volta si incrociano. (Ad)