Un posto al sole: Damiano e Rosa sempre più diversi

Dopo una brusca litigata Damiano ha deciso che vorrebbe andare a convivere con lei, ma Rosa non è più così certa di volerlo fare. Intanto a radio Golfo è arrivato il momento di trovare il nuovo direttore dopo le dimissioni di Elena

Eleonor chiede a Raffaele di farle da guida per visitare Napoli, e lui si mette all'erta. Ovviamente anche questa diventa per Renato motivo di sfottò al caro cognatino. Nel frattempo a radio Golfo è il momento di trovare il nuovo direttore dopo le dimissioni di Elena. Filippo va da Marina per raccomandarsi, ma Michele è quasi certo che il posto sia suo, non sapendo delle mire dell'amico. Damiano nonostante la brusca lite con Rosa alla fine decide che è arrivato il momento di andare a convivere con lei. Proprio ora che forse è lei a non esserne poi così certa. Anche questa volta infatti la titubanza di Damiano ha messo in evidenza il suo carrattere mite e inetto, distante anni luce dalla tempra forte e coraggiosa di Rosa. Ma anche dai suoi interessi e le sue passioni. (Ad)