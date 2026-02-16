Il coraggio che manca a Damiano in Un posto al sole

Lui non se la sente di convivere con Rosa, ma lei questa volta con fermezza non accetta tentennamenti e incertezze. Manuel capisce ciò che sta succedendo prima di chiunque altro: “Si è scassato tutto di nuovo”. E cosi è

Alberto è felice nell’aver finalmente ritrovato il rapporto con il figlio, mentre lui, Gianluca, sembra ormai cotto della nuova ragazza conosciuta in comunità. Il finale è gia scritto: alla fine lei si invaghirà del padre, e la situazione precipiterà. Rosa dopo la sfogata con Damiano si ritrova a dover giustificare a Manuel la litigata. Ma il bambino ha capito prima di loro ciò che sta succedendo: “Si è scassato tutto di nuovo”. E cosi è.

E alla finestra, anzi in portineria, c'è sempre Pino che la aspetta con amore, convinzione, coraggio e forza. Ciò che a Damiano è sempre mancato, e sempre mancherà. (Ad)