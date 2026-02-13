Un posto al sole: Renato indaga su Eleonor

La miliardaria americana ha deciso di vivere nella casa di Giulia. Ma per Renato è strano che una come lei preferisca un umile appartamento rispetto a una camera d'hotel. Raffaele ovviamente lo prende in giro

Eleonor prende posto a palazzo nella casa di Giulia e subito si sente a suo agio, non solo con Raffaele ma anche con Rosa, a cui dà una generosa mancia. Certo però è strano che una americana miliardaria come lei venga in Italia per lavoro e, anziché prendere un hotel, preferisca soggiornare in un umile appartamento di altre persone. La cosa insospettisce Renato che subito inizia a indagare e sopratutto a fantasticare circa le vere motivazioni dell'arrivo, e del nascondiglio, di Eleonor. Raffaele ovviamente lo prende in giro, sottolineando che è il solito complottista. Però questa volta forse ci ha visto giusto, perché Eleonor sicuramente nasconde qualcosa. Nel frattempo Filippo, deluso dalla mancata nomina ad amministratore delegato dei Cantieri, ci riprova con la radio. Vorrebbe essere lui il direttore, ma questa volta dovrà vedersela con l'altro nome in lista: Michele Saviani. (Ad)