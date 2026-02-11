Quei tradimenti mai dimenticati in Un posto al sole

Raffaele ospita Eleonor a casa della signora Giulia. E l’ospite americana accetta di buon grado trovandosi subito a suo agio a palazzo, Nel frattempo Guido prova in tutti i modi a convincere Bice a restituire i soldi rubati a Cutugno

Raffaele pensa bene di ospitare Eleonor a casa della signora Giulia, fintanto che è in vacanza in Sicilia. E l’ospite americana accetta di buon grado trovandosi subito a suo agio a palazzo, e soprattutto con il portiere. Anche se Ferri in un primo momento storce il naso. Ma ogni accortezza può essere utile per fare acquistare la nuova nave, e rilanciare i cantieri. Nel frattempo Guido prova in tutti i modi a convincere Bice a restituire i soldi rubati a Cutugno, ma lei sembra essere colpita da una malattia che la costringe a comprare cose inutili non potendo quindi rinunciare a quel fondo indebitamente acquisito.

A questo punto Guido si sfoga con Mariella insultando Bice. Ma lei la difende a spada tratta ricordando al marito come l’amica le sia stata vicina quando lui l’ha tradita. Passaggio comprensibile, ma sgradevole. Se una donna supera un tradimento, dovrebbe dimenticarlo e non invece rispolverarlo a ogni inconveniente. Così non sarà mai veramente superato. (Ad)