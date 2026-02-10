Meno macchiette in Un posto al sole

Non è proprio opportuna la scelta degli autori di rappresentare i napoletani come un popolo che ti venderebbe qualunque cosa, e l’americano che ci casca

Ovviamente Ferri è convinto che Raffaele abbia fatto una pessima figura con Eleonor Price, e cerca di screditarlo e tenerlo lontano. Lei invece è entusiasta di questo incontro, tanto da chiedere una sistemazione a Palazzo Palladini. Visto che Raffaele è sempre nei dintorni… la scena comunque è simpatica. E tutto sommato anche Ferri non ne esce proprio malissimo. Anche se non è proprio opportuna la scelta degli autori di rappresentare i napoletani come un popolo che ti venderebbe qualunque cosa, e l’americano che ci casca. In fondo poi lei è venuta per comprare una barca, e così perde di credibilità tutta la situazione.

Come la scena di lei che esce dal palazzo con la bottiglia di limoncello di Raffaele. Si poteva essere simpatici restando meno macchiettisti, linea che ha sempre premiato Upas. Nel frattempo Gianluca al centro di recupero mette subito gli occhi su una ragazza, e guarda caso è la stessa che ha incrociato Alberto… La scenetta tra Bice e i soldi di Cutugno prosegue, ma questa volta si mette in mezzo Guido per cercare di risolverla. (Ad)