L'arrivo di Whoopi Goldberg a Un posto al sole

Come omaggio per i trent'anni di Upas l'attrice americana ha deciso di entrare nel cast per una ventina di puntate: un personaggio che farà sentire la sua presenza e che, ovviamente, non poteva che essere associato a Raffaele, il vero simbolo, da trent'anni, della nostra soap di riferimento

Raffaele è davvero molto o triste per la partenza di Ornella e il fatto che continuano a non sentirsi neppure da lontano. Ma una sorpresa sta per arrivare a risollevarlo. A Napoli sta per arrivare una grande imprenditrice americana per comprare una barca dai Ferri. E Roberto e Marina per accoglierla pensano di organizzare una cena riservata a casa. Ma ovviamente la prima persona che trova la donna a palazzo è proprio Raffaele. E l'incontro tra i due sarà magico. Anche perché la donna non è una comune... a raffigurare il personaggio di Eleonor é addirittura la grande attrice americana Whoopi Goldberg.

