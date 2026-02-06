Un posto al sole: Clara nomina Marina ad, ma Roberto ci rimane malissimo

Ferri non riesce proprio a non mettersi contro tutto il mondo, comprese le uniche persone che davvero lo amano. Intanto Vinicio è in partenza per Londra, ma prima va a salutare in ospedale la cognata che continua a pensare a Gennaro in prigione

A sorpresa Chiara nomina amministratore delegato Marina. Roberto ovviamente ci rimane malissimo, anche se è la sua compagna. Ma lui non riesce proprio a non mettersi contro tutto il mondo, comprese le uniche persone che davvero lo amano: Marina e Filippo. Ma lui è invidioso e geloso anche della moglie e del figlio, e non riesce a sopportarlo.

Vinicio è in partenza per Londra, ma prima va a salutare in ospedale la cognata, che, nonostante stava per essere ammazzata da Gennaro, continua a pensarlo e chiedere di lui. Rosa nel frattempo è sempre più decisa ad andare a convivere con Damiano, approfittando della scusa di separarsi da Clara. Ma lui non è ancora convinto. Clara invece annuncia a Edoardo la novità, e lui comprende che non hanno i soldi per pagare un nuovo affitto. Questo lo porta un'altra volta dall'amante e lo sprona a ricominciare a delinquere per guadagnare. Nonostante abbia avuto la possibilità di reinserirsi nella società con un lavoro onesto a palazzo Palladini, lui proprio non ce la fa a lasciare la vita da criminale. (A.d.)