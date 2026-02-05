In Un posto al sole chef Nunzio è la star di TikTok

Con questa trovata il bar Vulcano si riempie di giovani, ma Rossella ne è infestidita. Nel frattempo Vinicio riesce a convincere Gennaro a farsi firmare la procura e dimettersi dal ruolo di amministratore delegato dei cantieri

Vinicio riesce a convincere Gennaro a farsi firmare la procura e dimettersi dal ruolo di amministratore delegato dei cantieri. Il ragazzo però ne esce travolto dal vedere il fratello in carcere. E ora è più determinato che mai a rimediarne gli errori, anche passando da un nuovo rapporto con Roberto e Marina. Ma non è disposto a restare a Napoli, bensì sempre più convinto a tornare a Londra da Alice. E qui Elena si offre di aiutarlo, ma proprio lei ha appena abbandonato il ruolo di direttore della radio dimostrando molta immaturità e irresponsabilità rispetto al lavoro.

Prosegue invece la scenetta di chef Nunzio star dei TikTok facendo riempire di ragazze giovani il bar Vulcano. Ma questo, nonostante si tratti solo di lavoro, infastidisce molto Rossella che addirittura chiede alla madre di interrompere il servizio. Dimenticando quante ne ha fatte lei col suo ex mentre era con Nunzio, mai geloso.