Un posto al sole: neanche la prigione fa redimere Gagliotti

La moglie, nonostante Gennaro abbia provato a ucciderla, si sente in colpa. Invece Gagliotti non mostra alcun pentimento, anzi dà a lei la colpa della sua condizione. Intanto Raffaele è sempre più triste per la partenza della compagna

Raffaele è sempre più depresso per la partenza di Ornella, partenza che sembra essere il preludio per la rottura della loro storia, e l’aiuto degli amici del palazzo non lo aiuta. La moglie di Gagliotti, nonostante lui abbia tentato di ammazzarla accoltellandola, si fa venire i sensi di colpa nel saperlo in galera. Segno che davvero certe donne, anche quando vengono portate nel letto di morte dai loro mariti, non cambiano mai. Lui invece non mostra alcun pentimento, anzi dà a lei la colpa della sua condizione. Mentre il fratello gli chiede di firmare la procura con cui gli affida la responsabilità di tutto il suo patrimonio, comprese le quote dei Cantieri. Chiara però non è affatto convinta di affidare la delega di amministratore delegato a Filippo, e nonostante sia ormai chiaro a tutti che Gagliotti era un criminale, lei continua a non fidarsi neanche di Roberto. (A.d.)