Le serie tv da non perdere a febbraio 2026

Dai cold case sulle coste inglesi alla storia d'amore tra due giocatori professionisti di hockey in "Heated Rivalrly" fino al caso Tortora. Ecco i titoli da non perdere questo mese

Un febbraio seriale all’insegna della varietà narrativa, che tocca generi e pubblici diversi. Sulla carta, ce n’è un po’ per tutti.

Under Salt Marsh (Sky e Now, 2 febbraio): una nuova coppia di detective che si riunisce per un cold case e ambientazioni livide tipiche della costa inglese. Kelly Reilly interpreta Jackie, una ex detective che dopo aver rotto con il suo partner in polizia - Eric Bull – ha lasciato la sua vecchia vita e si è dedicata all’insegnamento. Quando però un vecchio caso del passato, a cui la donna era estremante legata, viene riaperto, Jackie dovrà tornare a collaborare con Eric per arrivare a scoprire la verità.

Motorvalley (Netflix, 10 febbraio): nuova serie targata Netflix Italia, sulla falsariga di Veloce come il vento di Matteo Rovere. Luca Argentero è Arturo, un ex pilota ritiratosi dalle gare dopo un incidente che viene richiamato ad allenare Blu, una giovane promessa dell’automobilismo, testa calda ma dalle indubbie doti. Sarà Elena (Giulia Michielin), proprietaria della storica scuderia Dionisi, a dare ad Arturo una chance per una nuova vita da allenatore. Un racconto adrenalinico e di puro intrattenimento.

Heated Rivalrly (HBO Max, 13 febbraio): è diventato un vero e proprio fenomeno in America, soprattutto tra adolescenti e young adults. Protagonisti sono il canadese Shane Hollander (Hudson Williams) e il russo Ilya Rozanov (Connor Storrie), due giocatori professionisti di hockey di altrettante squadre rivali che si innamorano. La loro storia verrà complicata dalla forte competizione sul campo da gioco che renderà difficile la gestione della loro relazione.

Portobello (HBO Max, 20 febbraio): dopo i fasti veneziani, arriva anche sul piccolo schermo la serie che racconta il caso di Enzo Tortora, presentatore ingiustamente accusato e incarcerato a seguito di insinuazioni infamanti riguardo delle presunte condotte poco trasparenti e legate alla criminalità. Regia di Marzo Bellocchio, tra gli attori Fabrizio Gifuni, Alessandro Preziosi e Romana Maggiora Vergano.