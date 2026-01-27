Renato e Raffaele ritrovano la complicità di un tempo in Un posto al sole

Roberto e Marina temono per le sorti dei Cantieri, mentre in Ornella si riaccendono quelle riflessioni mai accantonate sulle differenze tra lei e il marito

Il caporale in carcere continua ad avere le allucinazioni, tanto da sbattere forte la testa al muro e procurarsi brutte ferite. Questo non lo rende molto credibile agli occhi del tribunale, tanto da far riprendere a Gagliotti quella sicurezza che mostra tronfio a Roberto e Marina. I quali tornano a essere preoccupati per le sorti dei Cantieri, e a temere di non riuscirsi a liberare di Gennaro così facilmente.

Nel frattempo Renato scopre che Raffaele ha ritirato la decisione del pensionamento, in una scenetta in cui i due protagonisti ritrovano la complicità di un tempo. Peccato che è Ornella ad accorgersi di averla persa, o forse non averla mai avuta, con il marito. E questo riapre tante riflessioni mai accantonate sulle differenze tra i due. L’altra a rimanerci malissimo è Rosa, consapevole delle sfortune che l’accompagnano. E non potrà essere qualche giorno di lavoro in più a casa della signora Giulia e risollevarne le sorti. (Ad)