Un posto al sole: alla fine Raffaele resterà il portiere di palazzo Palladini

Eduardo viene accolto in “società” dalla banda di criminali ricettatori amici di Stella, e da quel momento si sente rinato. Tanto da riprendere anche i rapporti con Clara. A dimostrazione che fare la persona per bene proprio non era nei suoi panni. Ma è il rischio del crimine, la sua linfa vitale. Le vacanze comunque si concludono bene per tutti, anche se da settimane non abbiamo più notizie di casa Ferri. Nunzio inizia a fare i reel per il Vulcano, ed è uno stimolo per riavvicinarsi a Rossella. Anche tra Micaela e Samuel va alla grande, come tra Rosa e Damiano, e persino Michele e Silvia si sono ripresi da tutti i problemi. Come pure Mariella e Guido. Chi invece sta passando le pene senza trovare pace è Raffaele. Il colloquio con Sabbiese si è concluso in un nulla di fatto, e nessun candidato riesce a soddisfare gli inquilini. Inoltre Renato continua a tenergli il broncio non accettando la sua decisione. Alla fine la cambierà e rimarrà lui il portiere palazzo Palladini. (a.d)