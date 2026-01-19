recensire upas
Un posto al sole: alla fine Raffaele resterà il portiere di palazzo Palladini
Dopo diversi tentativi per trovare il sostituto, Raffaele decide di non lasciare il suo lavoro per la felicità di Renato. Intanto le vacanze sono finite e si sono concluse bene per tutti, anche se è da un po' che non abbiamo notizie dei Ferri
Eduardo viene accolto in “società” dalla banda di criminali ricettatori amici di Stella, e da quel momento si sente rinato. Tanto da riprendere anche i rapporti con Clara. A dimostrazione che fare la persona per bene proprio non era nei suoi panni. Ma è il rischio del crimine, la sua linfa vitale. Le vacanze comunque si concludono bene per tutti, anche se da settimane non abbiamo più notizie di casa Ferri. Nunzio inizia a fare i reel per il Vulcano, ed è uno stimolo per riavvicinarsi a Rossella. Anche tra Micaela e Samuel va alla grande, come tra Rosa e Damiano, e persino Michele e Silvia si sono ripresi da tutti i problemi. Come pure Mariella e Guido. Chi invece sta passando le pene senza trovare pace è Raffaele. Il colloquio con Sabbiese si è concluso in un nulla di fatto, e nessun candidato riesce a soddisfare gli inquilini. Inoltre Renato continua a tenergli il broncio non accettando la sua decisione. Alla fine la cambierà e rimarrà lui il portiere palazzo Palladini. (a.d)
