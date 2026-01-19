Un posto al sole: Eduardo torna a fare guai con la camorra

Può un camorrista redimersi? La legge e la Costituzione lo permettono, ma nonostante il sostegno della famiglia e il percorso in carcere, al primo richiamo della malavita Sabbiese ha ceduto di nuovo

Può un criminale camorrista redimersi, reintegrarsi in società, passare a un lavoro onesto mantenendo la famiglia onestamente? Lo prevede la Costituzione, ed è lo scopo riabilitativo della pena. Eduardo dalla sua, a differenza di molti malviventi, ha la famiglia che lo sostiene: la moglie e la sorella lo indirizzano sulla retta via, lo spingono e aiutano a trovare un lavoro e allontanarsi dalla strada. Eduardo ha anche scontato la pena, è diventato un collaboratore di giustizia, ha vissuto fuori città secondo il programma di protezione. Ma non è bastato. Alla prima occasione col profumo di criminalità, ci casca di nuovo. È stata sufficiente una nuova amante, l’ebbrezza del rischio, e quando ha dovuto scegliere addirittura tra Damiano, suo cognato e amico di infanzia, che si è sacrificato per lui, ha scelto la malavita: abbandona il posto da portiere a palazzo Palladini e scappa dall’amante, che gli propone di entrare nella banda dei ricettatori. E ad Eduardo torna a illuminarsi il volto. (Ad)