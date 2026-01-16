I problemi della sanità pubblica secondo Un posto al sole

Upas introduce un altro tema importante nel dibattito pubblico del paese reale

Il dottor Crovi non ha vinto il posto da primario, e a questo punto decide di lasciare l’ospedale pubblico per trasferirsi presso una clinica privata. Rossella in un primo momento ci rimane malissimo, e lo accusa di pensare più al ritorno economico che al bene dei pazienti. Ma poi ci riflette e si rende conto che il collega non ha tutti i torti. E’ la sanità pubblica a fare passi indietro, non riconoscere il merito, e non valorizzarlo. Mentre nel privato avanzi solo se meriti, non per logiche politiche o spartitorie. E così Upas introduce un altro tema importante nel dibattito pubblico del paese reale.

Più che il valore della sanità pubblica, quello del merito e della competenza. E’ dibattito di questi giorni quello sulla professionalità dei medici poco riconosciuta nel pubblico, insieme alle continue aggressioni che devono subire per colpa della scarsità di personale. In tutto questo comunque, tornando alla soap, non si capisce come Nunzio possa continuare ad accettare che la sua fidanzata continui sempre a parlarli del suo ex. E di argomenti che lui non può capire. (Ad)