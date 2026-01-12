Quel colloquio svogliato in Un posto al sole

Edoardo parla a Palazzo Palladini con Raffaele, ma appare molto disinteressato. Sebbiese invece finisce nei guai, mentre Viola rientrata dalle vacanze finalmente decide di lasciare la casa della mamma per tornare da Eugenio

Edoardo va a fare il colloquio a Palazzo Palladini con Raffaele, ma non va proprio benissimo. Il ragazzo appare svogliato e disinteressato, eppure il portiere con lui è stato molto gentile nonostante, sotto sotto, anche Raffaele nutre qualche riserbo sull’affidare il ruolo a Sabbiese. Che uscito di lì viene riempito di botte, con la minaccia esplicita di lasciare la sua amante. Lui come se nulla fosse subito si precipita da lei per raccontare l’accaduto. E la ragazza a quel punto gli confessa che è lei responsabile dei furti nelle gioiellerie, e che Damiano sta indagando.

In tutto questo Clara e Rosa davvero pensano che Sabbiese stia solo attraversando un periodo critico, e restano ignare di tutto. Mentre Viola rientrata dalle vacanze finalmente decide di lasciare la casa della mamma per tornare da Eugenio. Una donna che proprio da sola non sa stare. (Ad)