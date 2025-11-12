Un posto al sole: la relazione tra Pino e Rosa è finita

Vista l'indecisione della donna, il postino decide di chiudere il loro rapporto e le riconsegna tutte le cose che aveva lasciato a casa sua. Nel frattempo Guido ha capito che se vuole tornare con Mariella deve provare a riconquistarla

Dopo averne dette quattro in faccia a Damiano, da uomo a uomo, Pino va da Rosa al palazzo. Lei è convinta che sia lì per ricucire, e invece lui la spiazza. Le riconsegna tutte le cose che aveva lasciato a casa sua, e le dice che siccome lei non è in grado di prendere una decisione, lo farà lui: è meglio finirla qui. Nel frattempo Damiano si mette alla ricerca di qualcuno che abbia visto chi ha picchiato lo scugnizzo del quartiere, ma ovviamente c'è omertà assoluta. E a questo punto Sabbiese rischia di essere incolpato, da innocente. Tra Nico e Manuela si consuma un altro dramma, perché le hanno spostato la seduta di laurea lo stesso giorno del matrimonio. E noi facciamo finta di credere a quest’altra tarantella. Guido invece ha finalmente capito che se vuole ritornare con Mariella deve riconquistarla, tornando ad ammirarla, desiderarla, e corteggiarla come se fosse il primo giorno, come fosse la prima volta. Un segreto che tutte le coppie dovrebbero seguire.