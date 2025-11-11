Leggi il foglio

Screenshot da RaiPlay

Recensire upas

Un posto al sole: Pino affronta Damiano per la donna che ama

Annarita Digiorgio

Il postino dice in faccia al poliziotto quello che pensa, anche se in realtà dovrebbe prendersela con Rosa perché non riesce a staccarsi da lui. Per Damiano lei è solo un diversivo, un'ancora sicura. Ma non si trattano così le donne

Sullo stesso argomento:

“Tu si n’omm e nind” è vero, qui abbiamo sempre detto che in una storia a tre è sempre sbagliato quando il tradito se la prende con l’amante, anziché con la compagna o il compagno. Valeva per Mariella che se la prendeva con Claudia, e Rosa con Viola. Ma ora è diverso. Pino che ferma Damiano, e gli dice in faccia, da uomo a uomo, quello che è, dimostra ancora una volta di essere lui (il postino e non il poliziotto) un vero uomo. Romantico, dolce, attento e premuroso con la donna, ma anche maschio autentico e coraggioso con un uomo. Davvero il compagno che ogni donna sogna di avere accanto. Tutte abbiamo sognato che finalmente venisse detto a Damiano ciò che è, un bravo poliziotto sicuramente, ma come uomo non vale niente. Perché da anni tiene in pugno Rosa, sapendo quanto lei soffra non riuscendo a distaccarsi da lui. Mentre per lui è solo un diversivo, un’ancora sicura, un tetto che non cadrà mai sotto il quale rifugiarsi quando rimane fuori. E no, non si trattano così le donne, se sei un vero uomo.

Di più su questi argomenti:
I più letti di Televisione