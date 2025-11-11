Un posto al sole: Pino affronta Damiano per la donna che ama

Il postino dice in faccia al poliziotto quello che pensa, anche se in realtà dovrebbe prendersela con Rosa perché non riesce a staccarsi da lui. Per Damiano lei è solo un diversivo, un'ancora sicura. Ma non si trattano così le donne

“Tu si n’omm e nind” è vero, qui abbiamo sempre detto che in una storia a tre è sempre sbagliato quando il tradito se la prende con l’amante, anziché con la compagna o il compagno. Valeva per Mariella che se la prendeva con Claudia, e Rosa con Viola. Ma ora è diverso. Pino che ferma Damiano, e gli dice in faccia, da uomo a uomo, quello che è, dimostra ancora una volta di essere lui (il postino e non il poliziotto) un vero uomo. Romantico, dolce, attento e premuroso con la donna, ma anche maschio autentico e coraggioso con un uomo. Davvero il compagno che ogni donna sogna di avere accanto. Tutte abbiamo sognato che finalmente venisse detto a Damiano ciò che è, un bravo poliziotto sicuramente, ma come uomo non vale niente. Perché da anni tiene in pugno Rosa, sapendo quanto lei soffra non riuscendo a distaccarsi da lui. Mentre per lui è solo un diversivo, un’ancora sicura, un tetto che non cadrà mai sotto il quale rifugiarsi quando rimane fuori. E no, non si trattano così le donne, se sei un vero uomo.