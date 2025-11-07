Recensire upas
Un posto al sole: Silvia e Michele tornano a Napoli
Saviani riesce a camminare senza usare la stampella, grazie alla fisioterapia che ha fatto in Australia. Edoardo invece è in difficoltà per gli scugnizzi del quartiere. Intanto Pino ha visto l'abbraccio tra Rosa e Damiano
Silvia e Michele rientrano a Napoli e… miracolo!!! Michele è tornato a camminare senza stampella! Scelta discutibile degli autori, che attribuiscono ai fisioterapisti australiani il merito del miracolo! Come se a Napoli non ci fossero professionisti all’altezza. Sicuramente la storiella dell’invalido non reggeva più, ma si poteva affrontare diversamente. Edoardo è sempre più provocato dagli scugnizzi del quartiere, che lo mettono in difficoltà anche con Clara. E proprio quando è pronto per vendicarsi, arriva Damiano a fermarlo. Ma quanto potrà ancora durare in questa situazione? Anche perché la signora Giulia ha ammesso che sarà difficilissimo per lei aiutarlo trovandogli un lavoro. E allora se non gli dà una mano la vera boss di Upas, che fine potrà fare? Quella più nei guai di tutti comunque ora è Rosa, che proprio mentre si sta salutando con un abbraccio affettuoso di ringraziamento con Damiano, viene scoperta da Pino…
Serie tv
