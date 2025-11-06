In Un posto al sole, Vinicio ricade nel vortice della droga

Marina pedina il ragazzo e riesce a fotografarlo mentre compra una dose. Ora la donna può dimostrare che in queste condizioni lui non è in grado di gestire la società. Alla fine lo scopre anche Roberto

Guido scopre che il maggiordomo di nascosto ha portato Cotugno a mangiare nella loro casa e, giustamente, va su tutte le furie. Questa potrebbe essere l’occasione per spingere Mariella a farlo tornare a casa loro, ma lei non ne vuole ancora sapere. Marina pedina Vinicio, e riesce a fotografarlo mentre compra della droga, intuendo che è ricaduto nel giro. Questo potrebbe essere un punto a loro favore nella guerra contro i Gagliotti, dimostrando che il ragazzo non è in grado di gestire la società in queste condizioni. Ma improvvisamente rispunta Alice, anche se da lontano. La mamma è preoccupata per la ragazza, che ancora non si è ripresa dalla storia con Vinicio. E a Marina iniziano a venire i primi rimorsi e dubbi sul fatto che tirare in mezzo Vinicio così nella guerra potrebbe causare danni alla ragazza e attriti nella loro famiglia. Ma ormai anche Roberto è a conoscenza di tutto, anche se le foto sono in mano solo a Marina.