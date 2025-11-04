Un posto al sole: Gennaro chiede al fratello di mentire

Gagliotti sta riacquistando la vista, ma dice a Vinicio di non parlarne in giro perché vuole continuare a portare avanti la sua condizione di "vittima" di Roberto Ferri, così da impietosire i giudici e l'opinione pubblica. Intanto Guido prepara la sua ultima cena prima di ritornare da Cutugno

Gennaro svela al fratello che sta riacquistando la vista, ma gli chiede di non dire niente a nessuno per continuare a portare avanti la sua condizione di “vittima” di Roberto Ferri, così da impietosire i giudici del processo e l’opinione pubblica. Il ragazzo però appare sempre più agitato e scontroso. Marina intuisce che possa aver ricominciato con la droga, e inizia a pedinarlo. Nel frattempo a palazzo Palladini Guido prepara la sua ultima cena prima di ritornare da Cutugno. Ma dispiaciuto per aver lasciato solo il maggiordomo sale a chiamarlo. E lì scopre che Cutugno è appropinquato a una tavola imbandita proprio dal maggiordomo che era rimasto a casa di Silvia. Gianluca nel frattempo ammette di aver bevuto una volta, ma nega sia un problema ripetuto. Luca e Alberto però non si lasciano convincere, e insistono, senza riuscirci, nel volerlo aiutare. La cosa più difficile, per un alcolista, è ammettere di esserlo.