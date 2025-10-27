Un posto al sole: non sempre basta la reciprocità in amore

Per inseguire Damiano, Rosa ha perso Pino, un bravissimo ragazzo che la ama veramente. Invece per Damiano lei è solo un ripiego. A volte però è meglio soffrire piuttosto che vivere tutta la vita con un'altra persona solo per ripiego, con la testa e il cuore da un'altra parte

Basta poco a Rosa per capire che essere tornata a letto con Damiano non porta a nulla di buono. Solo complicazioni per lei. Per lui acqua fresca. Non è la prima volta che succede e, anche se in quel momento lui ci mette tutta la passione del mondo, resta solo quella. Oltre all’affetto per la madre di suo figlio, ma niente di più. Anche se questa volta lui dice che è diverso. Ma è solo peggio: perché ora è caduto per un momento di debolezza, dato il periodo che sta attraversando sul lavoro e dopo la rottura con Viola. E quindi Rosa per lui è solo un ripiego. Mentre lei continua ad amarlo e a illudersi. E per inseguire lui, che ogni volta la fa cadere in tentazione, ha perso anche Pino, che invece è un bravissimo ragazzo e la ama veramente. Ma succede che certe donne si fissano e certi maschi non se li tolgono mai dalla testa. Fa male, soffrono, ma forse sempre meglio di chi vive tutta la vita con un altro solo per ripiego, con la testa e il cuore da un’altra parte. All'amore non basta che sia reciproco.