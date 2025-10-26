Un posto al sole: alla fine Rosa sceglie Damiano

La ragazza va a citofonare al suo ex e tutti i problemi del passato spariscono. Finalmente i due tornano insieme come tutti i fan di Upas speravano da tempo. Sono i più belli, simpatici, moderni e fighi della soap

Dopo il bacio rubato, Damiano si sfoga con Rosa, raccontandole il disagio che sta provando rendendosi conto che ha sfasciato una famiglia e perdendo tempo dietro una relazione che non lo ha portato a nulla. Ma sul più bello arriva Manuel, e i due sono costretti a separarsi facendo finta di niente. Mentre Pino le manda una lettera in cui si apre raccontandole della sua famiglia. Lei lo chiama per ringraziarlo, ma alla fine è sempre di lei che parla. Poi a un certo punto mentre prova a spiegare a Manuel che il papà ha avuto ragione a sgridarlo, le balenano pensieri in testa e non capisce più niente. Prende la borsa e scappa via. La regia taglia su Pino, il citofono, il rider. No, Rosa va a citofonare a Damiano. Lui apre e tutto ciò che si erano detti prima non vale più. Ora è lei ad aver preso il vizio… e i due finalmente tornano come tutti i fan di Upas da tempo speravano. Sono i più belli, simpatici, moderni e fighi della soap, e hanno fatto il figlio più divertente e intelligente del Vulcano. Tutti speravamo in un finale così.