Un posto al sole: Pino non riesce a sopportare il fratello di Rosa

Ne avevamo già parlato, ma era chiaro che la questione sarebbe scoppiata con enfasi. Pino è un bravo ragazzo, di ottimi studi, con un buon lavoro. Anche se umile e modesto. Dopo aver provato in tutti i modi a conquistare Rosa, ora che ci è riuscito si ritrova in mezzo Edoardo. Che anche se al momento sembra volersi rimettere in carreggiata, fino a qualche settimana fa era uno dei peggiori camorristi di Napoli. E la frase di Pino “uno con un passato come lui” fa scoppiare Rosa. Lei ha sicuramente ragione nel credere alla redenzione del fratello e a non volerlo classificare per gli errori del passato. Ma ha ragione pure Pino che in certi contesti, e per certe situazioni, certi errori non si cancellano. Pur volendo credere a una riabilitazione, ciò che si è stati resta. E lo sa bene anche Rosa che da sempre ha combattuto contro la criminalità. Ma col fratello non tiene ragione, e mette un muro a Pino: “Se vuoi me, deve prenderti tutta la famiglia”.