Un posto al sole: Viola e Damiano si sono lasciati

La rottura è stata condivisa, ma lui non riesce a non pensare a lei. Però che senso ha stare con una persona che si ama, se il sentimento non è ricambiato? Nel frattempo Edoardo prova a consolare l'amico

“Se non era convinta, vuol dire che non è la donna giusta per te”. Una grande verità detta da Edoardo a Damiano, che vale anche nella vita reale fuori da Upas. Viola e Damiano si sono lasciati perché lei mancava su molti aspetti, ma lui ancora pensa a lei e gli manca. Come spesso accade a molti dopo una rottura, anche condivisa. Ma la base, per una relazione, deve essere proprio questa: l’amore e la convinzione vicendevole. Che senso ha stare con una persona che si ama, se la cosa non è reciproca? Il desiderio di stare stabilmente con una persona può coesistere con la sua titubanza o manchevolezza? Fino a che punto si può sperare di convincere o conquistare l’amore altrui? Che Viola non fosse convinta della storia con Damiano del resto lo sapevamo sin dall’inizio. Era lui da sempre il più preso. E alla fine essere giunti alla conclusione di interrompere questa relazione che pendeva da una parte è stata la scelta più giusta, anche se Damiano la ama davvero.