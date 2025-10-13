Un posto al sole: Roberto impara chi comanda in carcere

Dietro le sbarre non valgono più soldi né arroganza. Mentre cerca il ragazzo la redenzione aiutando un ragazzo sordomuto, fuori Marina ignora tutto, Gennaro semina paura e Gianluca nasconde un segreto

Roberto non ha ancora capito che il carcere non è come il mondo fuori, dove è lui, con i soldi e la prepotenza, a tenere tutti in pugno. Lì sono altri a comandare. Presto avrà modo di scoprirlo, sulla propria pelle e su quella del povero ragazzo sordomuto a cui Roberto racconta di aver abbandonato i genitori, anche vergognandosi della loro condizione di disabilità. Per questo ora cerca una catarsi provando ad aiutarlo.

Mentre Marina fuori è totalmente ignara di questa situazione. E Gennaro continua a minacciare tutti, anche i ragazzi del caseificio. Utilizzando il fratello come portantino.

Gianluca invece continua a nascondere a tutti qualcosa. In primis il fatto che beve. Ma l’ex socio lascia capire che c’è dell’altro sotto. Alberto gli consegna dei soldi per farlo andare via, ma il signore gli consiglia di non credere alla storia che Gianluca gli ha raccontato. E ora da buon padre cercherà di scoprirla.