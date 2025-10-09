Un posto al sole: Gianluca racconta troppe bugie

Alberto e Luca indagano sul ragazzo, ma è Rosa a beccarlo mentre vende un orologio a un ricettatore. Intanto Silvia e Michele organizzano il loro viaggio

C’è qualcosa che non quadra nelle tante bugie che racconta Gianluca. E piano piano stanno venendo a galla. Sicuramente è sotto ricatto di qualcuno, o qualche conto del passato non è ancora stato chiuso. Ma ora sia Alberto che Luca cercheranno di scoprirlo, grazie soprattutto a Rosa che lo becca in un vicolo a vendere un orologio a un ricettatore. Bisogna però capire se il ragazzo è in difficoltà o è lui ad aver creato dei guai ad altri.

Nel frattempo Silvia e Michele organizzano il loro viaggio, e dovendo lasciare la casa per alcuni mesi offrono alloggio a Guido. Che accetta dopo averne parlato con Mariella. Mentre Jimmy ha ormai litigato con Camillo, ed è lui ora a essere isolato e bullizzato dai compagni. Situazione da cui solo con una famiglia attenta e una classe insegnanti valida si può venirne fuori.