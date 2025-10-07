Un posto al sole: Michele e Silvia sono pronti a partire

Dopo essere andato a trovare in ospedale la sensitiva che si è svegliata dal coma dopo tanti mesi, Saviani ha deciso di andare via dall'Italia per un lungo viaggio con la moglie. Con loro se ne vanno due personaggi storici della serie

Michele va in ospedale a trovare la sensitiva che dopo mesi si è risvegliata dal coma. E (miracolo!) scopre che non è più sensitiva. Lei si è liberata completamente da queste visioni che aveva dall’aldilà, e non ha più contatti con esseri paranormali. E dice di stare meglio così, essendosi finalmente liberata da questi esseri che le sconvolgevano l’esistenza. A questo punto Michele è libero di partire all’estero con Silvia per un lungo viaggio, dal quale evidentemente non faranno più ritorno abbandonando per un periodo la serie. E con loro, che pure erano due personaggi storici di Upas, se ne va anche un alone di pesantezza sempre presente dalla prima puntata. E soprattutto se ne va quest’ultima storia un po' bordeline, che dava adito a cialtroni e creduloni che nel paese reale raccontano di vedere fantasmi spesso truffando la povera gente. Ma nella città del sangue di San Gennaro anche questa storia ha fatto il suo corso, e per fortuna a credergli è stato solo Michele con gli autori.