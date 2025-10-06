Un posto al sole e le difficoltà di Roberto in carcere

Gagliotti continua a litigare col fratello anche per il caseificio, ma Vinicio per il momento sembra assecondarlo. Silvia riesce a convincere Michele a partire per l'estero per un lungo periodo, ma proprio quando sono pronti a partire Rossella li avverte che la sensitiva è uscita dal coma

Roberto si mette in mezzo alla lite tra detenuti per difendere il ragazzo sordomuto, ma dopo questa rissa viene messo in isolamento e anche la sua liberazione si fa più difficile. Mentre fuori Gagliotti continua a litigare col fratello anche per la storia del caseificio, ma Vinicio, per il momento, sembra assecondare Gennaro e si allontana sempre più da Alice, che in questo momento sfortunato prende un due di picche anche dalla manager del rapper. Silvia invece riesce a convincere Michele a prendere le ferie e partire all’estero per un lungo periodo. Ma proprio mentre sono pronti ad andare, Rossella li avverte che la sensitiva è uscita dal lungo coma. Mentre Luca continua a peggiorare nella sua malattia e Rosa prova a nasconderlo a Giulia. Come qualcosa nasconde anche Gianluca, anche se non abbiamo ancora capito di che si tratta. Ma continua a ricevere telefonate insistenti a cui lui evita di rispondere in pubblico.