Due personaggi storici di Un posto al sole verso l'addio

Dopo Franco e Angela, Silvia e Michele potrebbero abbandonare. Nel frattempo Marina prova ad avvicinare Vinicio per convincerlo della cattiva fede del fratello

Marina prova ad avvicinare Vinicio per convincerlo della cattiva fede del fratello. E il ragazzo in effetti inizia a nutrire qualche dubbio, ma non al punto da mettere in discussione il suo ruolo in questo momento. Neppure dinanzi alla constatazione che il padre non avrebbe legittimato e consentito il comportamento di Gennaro, che, per giunta, diventa sempre più aggressivo e vendicativo. Silvia nel frattempo propone a Michele di abbandonare il lavoro, prendere tutte le ferie, e partire con lei per allontanarsi un po’ dalla frenesia e le controversie che lo incastrano a Napoli. Ma lui giustamente è contrariato, e non vuole scappare. Ma anche Rossella spinge affinché il padre si prenda una pausa, consapevole che, sotto sotto, non è neppure così rassegnato alla possibilità che rimanga invalido a vita. Ma le voci che questi due personaggi storici di Upas, dalla prima puntata, possano abbandonare per sempre la serie, come già Franco e Angela, si fanno sempre più rumorose tra i fan.