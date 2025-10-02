Come nella vita reale, anche in Un posto al sole il sangue vince su cuore e cervello

Alice è in partenza e Vinicio la chiama per un ultimo saluto perché ora è tempo di stare accanto a suo fratello: alla fine è così per tutti. Forse con qualche eccezione

Alice è in partenza e Vinicio la chiama solo per un saluto finale perché ora è il momento di stare vicino al fratello. Alla fine è cosi, un po’ per tutti. A Upas come nella vita reale. Di fronte alla scelta tra l’amore, le donne, le amanti, gli amici, i legami che si è scelti di avere, e quelli di sangue, di natura, di famiglia, l’uomo sceglie sempre i secondi. Alla vita che avremmo voluto, scegliamo quella che abbiamo avuto. Alla famiglia che ci siamo costruiti, scegliamo quella dove siamo nati. A chi ci vuole, scegliamo chi ci ha. E’ una condizione ineludibile che in pochi riescono con fatica a scardinare. E che da fuori non si può capire e non si può combattere. Il sangue vince su cuore e cervello, in una guerra ad armi impari. E infatti nessuno ha il coraggio di dire ad Alice che Vinicio abbandonerà il fratello per tornare da lei, mentre la nonna le dice un gelido “ci rivedremo” prima della partenza. Non tutte le famiglie sono legate col sangue.