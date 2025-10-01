Un posto al sole: Pino ha paura del fratello di Rosa

Da quando ha saputo che Sabbiese è tornato in città, l'uomo ha iniziato a raccogliere informazioni su di lui. Intanto Alice chiede a Vinicio di seguirlo a Londra per lasciarsi alle spalle i problemi di famiglia

Alice sorprende Marina a litigare con Elena per la storia di Gagliotti e, anche se le due provano ad abbassare i toni, la ragazza intuisce il problema. Così va da Vinicio e, sfidando il fratello, gli chiede di seguirlo a Londra per lasciarsi alle spalle i problemi di famiglia e dedicarsi al loro futuro insieme. Ma Vinicio, ormai succube del fratello maggiore, non lo farà. Come succube della sua amica è Mariella che, pur avendo ricevuto un bel mazzo di rose da Guido, che le chiede di tornare insieme, continua a fare la sostenuta. Solo per compiacere Bice. Damiano invece finalmente comunica anche ai colleghi che ha deciso di restare in polizia. Ma il capo ora gli darà filo da torcere, a maggior ragione da quando ha saputo che Sabbiese è tornato in città. E adesso sa della sua esistenza anche Pino. Che giustamente è preoccupato di stare con la sorella di un camorrista, e inizia a indagare per raccogliere informazioni su di lui.