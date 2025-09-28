Un Posto al sole alle prese con l'AI e il revenge porn

Mentre Renato è sempre più preso dall’intelligenza artificiale Gimmy è nuovamente alle prese con il suo compagno di scuola pericoloso. Che adesso ha creato, sempre con l’AI, un video porno con delle finte immagini della prof, per vendicarsi del fatto che lo ha rimandato in una materia

Damiano cena da Rosa, in armonia con lei e Manuel. E il giorno dopo le invia un messaggio, prima di confessare ai colleghi che vuole lasciare la polizia. E loro la prendono malissimo, insultandolo. Micaela finisce a letto con Manuel, e gli rivela di amarlo ancora. Tant'è che lui molla la fidanzata su due piedi, per tornare con lei. Mentre Renato è sempre più preso dall’intelligenza artificiale, tanto da non riuscire più a farne a meno, Gimmy è nuovamente alle prese con il suo compagno di scuola pericoloso. Che adesso ha creato, sempre con l’AI, un video porno con delle finte immagini della prof, per vendicarsi del fatto che lo ha rimandato in una materia. Viola invece sembra aver già superato la rottura con Damiano, ed è di nuovo pronta a imbarcarsi per Milano da l’ex. Ovviamente sempre con la mamma al seguito. Che continua ad assecondarla invece di rendersi conto che a quell’età, e con una famiglia sulle spalle, può anche fare da sola.