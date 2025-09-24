Un posto al sole: Ferri fa lo sbruffone anche in carcere

Roberto se la prende con l'avvocato perché non riesce a farlo uscire di prigione. Intanto Damiano confessa a Viola di non aver superato il concorso, ma lei pensa solo a Eugenio. La loro storia sembra ormai destinata a finire

Michele rimane interdetto dalle cattiverie che gli ha rivolto Vinicio, ma pensa che il ragazzo non abbia tutti i torti. E vorrebbe rimediare, pur sapendo che ciò comporterebbe una nuova guerra con Ferri. A questo punto però Silvia lo blocca e gli confessa che anche lei non ce la fa più a sopportare questa situazione, convincendolo ad abbandonare il lavoro per pensare alla sua salute e alla sua famiglia. Finalmente poi abbiamo contezza della vita di Ferri in carcere. Anche dietro le sbarre continua a fare lo sbruffone presuntuoso. E così se la prende con l’avvocato che non riesce a tirarlo fuori. Nel frattempo Damiano riesce finalmente a parlare con Viola, confessandole di non aver superato il concorso. Ma lei continua a pensare solo a Eugenio, e non ha nessuna intenzione di andare a vivere con il compagno. La loro storia sembra ormai destinata a finire.