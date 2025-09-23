Un posto al sole: Rossella non vuole che la madre

La ragazza non ha il coraggio di dirle che forse Michele non tornerà mai come prima. Intanto Rosa è di nuovo a casa sua con Manuel, con grande dispiacere di Luca e Giulia

Roberto è in galera, mentre tutti continuano la propria vita come se nulla fosse. Solo Vinicio è stravolto dalla condizione del fratello, e cambia immediatamente atteggiamento con tutti per prendere le parti di Gennaro. Litiga con Michele insultandolo, e inizia ad allontanarsi da Alice che prova a farlo ragionare. Il viaggio di Filippo a Bologna è già terminato, ovviamente a vuoto perché Chiara non ha nessuna intenzione di piegarsi alle richieste di Marina. La quale non è andata ancora a trovare Roberto in carcere.

Rosa nel frattempo ritorna a casa sua con Manuel, con grande dispiacere di Luca e Giulia. Ma nonostante la ritrovata libertà, con Pino le cose continuano a non decollare. Come la salute di Michele, che costringe Rossella a rivelare alla madre che forse non tornerà mai più come prima. Ma non ha il coraggio di dirglielo, perché, come accade in molte coppie, a soffrire sarà più lei di lui.