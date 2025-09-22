Finire in galera è drammatico ma gli autori di Un posto al sole lo sminuiscono

L'arresto di Roberto Ferri non ha generato le reazioni che chiunque si sarebbe aspettato. La vicenda è raccontata con leggerezza e vissuta con nonchalance persino dai personaggi a lui più legati. Peccato

Finire in galera, sia per un colpevole che per un innocente, è una cosa drammatica, avvilente, distruttiva. E lo diventa anche per la famiglia. In Upas invece l’arresto di Ferri viene trattato come un episodio di normale routine. Al pari di come ormai trattano omicidi, separazioni e liti tra le gemelle. Persino Marina, per quanto sia legata a Roberto, di fronte all’arrivo della polizia che lo porta in carcere reagisce con indifferenza, pensando subito a come gestire le imprese. Mentre Roberto mantiene aplomb e nonchalance. E il figlio vola a Bologna.

Nella realtà purtroppo non è così. Le famiglie, e le vite, alla soglia della galera vengono distrutte. Insieme alla dignità e alla speranza. Spiace che gli autori di Upas invece abbiano deciso di trattare con leggerezza e superficialità un tema così delicato, stando poi attenti a celebrare ogni benedetta “giornata mondiale” del calendario. Il rispetto della realtà e l’attenzione per i temi sociali sarebbe stato più utile in questo caso.