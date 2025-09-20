Una mediazione finita malissimo, in Un posto al sole

Finora avevamo visto di tutto ma non ancora Roberto Ferri dietro le sbarre

Il tentativo di Ferri di andare da Gagliotti in ospedale per proporgli una mediazione finisce malissimo. Gennaro non accetta, e racconta alla polizia che Roberto è andato da lui per ammazzarlo. Gli inquirenti credono a questa versione e lo arrestano. Questa è proprio una novità: finora avevamo visto di tutto ma non ancora Roberto Ferri dietro le sbarre. In questo bailamme i rapporti tra Alice e Vinicio si sfaldano, come pure quelli tra Marina e Roberto. Che vedono allontanarsi anche la moglie di Gagliotti. Insomma tutto sembra rivolgersi contro di loro, nonostante sia la prima volta che, forse, sono dalla parte del giusto. Ma si ritrovano soli, e contro tutti. Ma Filippo ha la bella idea di richiamare Chiara. Nel frattempo Guido e Mariella sembrano ormai aver raggiunto una relazione matura, tra scuola di ballo e crescita di Lollo, ma manca sempre qualcosa e l’attesa che arrivi inizia a diventare pesante e noiosa. Come forse anche il finale.