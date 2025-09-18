Un posto al sole: continuano le indagini sull'incidente di Gagliotti

La polizia indaga su Roberto che decide di andare di nascosto da Gennaro e proporgli un patto per depositare l'ascia di guerra. Mentre Damiano decide di passare alla vigilanza privata e rinunciare ad essere il poliziotto irreprensibile che il figlio Manuel ha sempre mitizzato

La polizia indaga sulla posizione di Roberto, e lui sa di averli alle calcagna. Così decide di andare di nascosto da Gennaro, e proporgli un patto per depositare l’ascia di guerra. Anche Serena e Filippo però saranno coinvolti. Damiano invece ha ormai deciso di lasciare la polizia per passare alla vigilanza privata. Il problema sarà dirlo a Manuel, che sin da bambino ha mitizzato il padre proprio in riferimento alla sua figura di poliziotto irreprensibile, coraggioso, che non si arrende mai. E nutre in lui tutte le sue aspettative non solo di figlio, ma anche le speranze per la vittoria dei giusti e la salvezza del mondo. Rosa pensa che la colpa sia di Viola e decide di sfogarsi proprio con Giulia, la moralista del palazzo, che ora ne approfitterà per fare la solita lezione buonista a tutti. Mentre Damiano è solo e sconsolato al bar Vulcano.