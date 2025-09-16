A Un Posto al Sole è il momento del ritorno a Napoli del fratello di Gagliotti

Cieco nel letto di ospedale, Gagliotti architetta un piano che parte dal richiamare il città il fratello Vinicio. La polizia, intanto, non crede alla versione di Ferri. E arriva un nuovo personaggio

La polizia non crede alla versione di Ferri e, visti anche i precedenti episodi di aggressione da lui provocati, ragiona sulla possibilità di infliggergli delle misure cautelari. Mentre Gagliotti, cieco nel letto di ospedale, architetta la sua vendetta. Che parte dal richiamare a Napoli il fratello Vinicio. Che piomba in città con Alice, e resta sconvolto dal vedere Gennaro in quelle condizioni. Pronto a vendicare anche il fratello, che invece lo sfrutta cinicamente come tutte le pedine in suo pugno. Mentre la ragazza si scaglia contro Roberto e Marina.

A Damiano invece arriva comunicazione di non aver superato i test per la promozione in polizia. Nel frattempo Manuela decide di dire alla gemella che sta per sposarsi. Lei risponde con il suo solito cinismo, ma ora ha fatto ingresso a Upas un nuovo personaggio, il suo ex maestro di ballo, che la sprona a tornare in pista per sfogarsi e liberarsi del suo malessere interno. Bastassero anche a noi quattro pass i di samba...