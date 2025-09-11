L'intervento di Roberto salva Marina in Un posto al sole

Gagliotti, dopo aver scoperto il piano di Marina, si scaglia contro di lei con tutte le furie, ma arriva Roberto a liberarla. Intanto Guido è di nuovo perso per Mariella e freme per tornare insieme

Finalmente le vacanze anche ad Upas sono finite, e si vede dal ritorno in grande spolvero di Marina e Roberto, proprio come piacciono a noi! La moglie di Gagliotti va da lui con un registratore in tasca, e ammaliandolo riesce a farsi confessare tutto. Lui poi la convince a passare la notte insieme, e lei si illude ancora. Ma quando al mattino le conferma la separazione, lei chiama Marina e le racconta di essere riuscita a registrare le prove. Ma Gagliotti la sente, si fa dare la registrazione, e la lascia a terra. Subito si precipita da Marina scagliandosi contro di lei con tutte le furie, ma arriva Roberto a liberarla. Nel frattempo Nico complotta con Filippo sull’organizzazione segreta della richiesta di nozze, ma le due sorelle insospettite pensano si tratti di un tradimento. Guido invece è di nuovo perso per Mariella e freme per tornare insieme, ma lei finalmente questa volta non ne vuole sapere. Seconda scelta mai!