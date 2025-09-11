Leggi il foglio

L'intervento di Roberto salva Marina in Un posto al sole

Gagliotti, dopo aver scoperto il piano di Marina, si scaglia contro di lei con tutte le furie, ma arriva Roberto a liberarla. Intanto Guido è di nuovo perso per Mariella e freme per tornare insieme

Finalmente le vacanze anche ad Upas sono finite, e si vede dal ritorno in grande spolvero di Marina e Roberto, proprio come piacciono a noi! La moglie di Gagliotti va da lui con un registratore in tasca, e ammaliandolo riesce a farsi confessare tutto. Lui poi la convince a passare la notte insieme, e lei si illude ancora. Ma quando al mattino le conferma la separazione, lei chiama Marina e le racconta di essere riuscita a registrare le prove. Ma Gagliotti la sente, si fa dare la registrazione, e la lascia a terra. Subito si precipita da Marina scagliandosi contro di lei con tutte le furie, ma arriva Roberto a liberarla. Nel frattempo Nico complotta con Filippo sull’organizzazione segreta della richiesta di nozze, ma le due sorelle insospettite pensano si tratti di un tradimento. Guido invece è di nuovo perso per Mariella e freme per tornare insieme, ma lei finalmente questa volta non ne vuole sapere. Seconda scelta mai!

