Gagliotti protagonista assoluto della parte noir di Un posto al Sole

Sono tornati tutti dalle vacanze: ricompaiono Guido, Mariella, Roberto e Marina. È Gagliotti però a riprendesi completamente la scena, dando seguito alle sue intricate faccende sentimentali e di affari. Mentre la storia di Viola e Damiano è ormai appesa a un filo

Anche Guido e Mariella sono tornati dalle vacanze, e ricompaiono pure Roberto e Marina. Ma è Gagliotti a riprendersi la scena, ormai protagonista assoluto della parte noir di Upas. Non si capisce perché gli autori continuino a prolungare questa storia estenuante con la moglie, anziché chiuderla già mesi fa con un’evoluzione della vicenda. Lei continua a difenderlo, e lui a volerla tenere accanto, nonostante frequenti abitualmente un’altra. E lei lo sa. Ma Marina è sicura che presto sarà lei a vendicarlo e a scoprire tutti gli inganni, così da liberare finalmente i cantieri dalla sua ipoteca.

Damiano finalmente tira fuori il carattere e dice a Viola che la loro storia o va avanti o finisce. E lei, ancora una volta, non prende una decisione, piagnucolando con mamma e papà. Loro continuano a vezzeggiarla e a mettersi in mezzo alle sue vicende familiari, che da mamma e donna adulta dovrebbe ormai aver imparato a sbrigarsi da sola. Invece vive ancora sotto il tetto materno, perdendo tutti gli uomini che le si avvicinano.