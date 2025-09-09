Un posto al sole: allontanamenti e litigi tra coppie

Damiano e Viola decidono di prendersi una pausa, dopo che lei torna a trovare il suo ex a Milano. Niko decide di chiedere a Manuela di sposarlo, ma sin dalla scelta dell'anello iniziano gli intoppi. Speriamo almeno che le vacanze di Mariella e Guido siano andate bene

Viola continua a fare finta di niente, ma la situazione è ormai degenerata. Con Damiano non riesce ad avere più intesa né interesse, ed è evidente a tutti meno che a lei. Nonostante non ci sia stata nessuna causa scatenante. E dopo mesi che non stanno insieme, e non si parlano, lei mantiene, non si sa quanto più o meno inavvertitamente, una freddezza imbarazzante. Mentre decide di salire nuovamente a Milano da Eugenio, comunicandolo solo alla fine al suo attuale compagno. A questo punto Damiano esausto le propone di prendersi una pausa. Niko invece ha deciso di chiedere a Manuela di sposarlo, ma sin dalla scelta dell’anello iniziano gli intoppi. La riconciliazione e ricucitura del rapporto tra Alberto e il figlio procede alla velocità della luce, e anche Luca viene a saperlo soddisfatto. Mentre la sua malattia incombe. Resta solo da scoprire come hanno trascorso le vacanze Mariella e Guido.