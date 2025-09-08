Recensire upas
Il ritorno della simpatia di Manuel in Un posto al sole
La leggerezza del ragazzo porta un po' di buon umore dentro la serie appesantita dai pensieri di Luca e di Giulia e dal difficile rapporto di Gianluca con il padre. Intanto tra Damiano e Viola aumenta la freddezza
La storia tra Gianluca e il padre è molto noiosa, e non ci prende per niente. Anche perché, a dire il vero, non ne ricordiamo l’origine. Ma tornati dalle vacanze questo ci tocca. Quindi come se non bastasse il ritorno a lavoro, veniamo caricati della noia delle paturnie morali di Luca che sono più pesanti di quelle di Giulia. E delle risposte di Gianluca che supera entrambi. Alla fine di tutti questi pipponi comunque il ragazzo si decide ad andare a bussare al padre, e provare a ristabilire un rapporto. E già immaginiamo una storia lunghissima che ci ammorberà per i prossimi mesi. Per fortuna torna Manuel a farci fare due risate, più divertente e intelligente che mai. E almeno per lui lascerà Luca e Giulia, per tornare a casa sua. Tra Damiano e Viola nel frattempo aumenta la freddezza e la distanza. Mentre entrambi in qualche modo si riavvicinano ai propri ex. Senza avere però il coraggio di affrontare questa situazione.