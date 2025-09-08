Il ritorno della simpatia di Manuel in Un posto al sole

La leggerezza del ragazzo porta un po' di buon umore dentro la serie appesantita dai pensieri di Luca e di Giulia e dal difficile rapporto di Gianluca con il padre. Intanto tra Damiano e Viola aumenta la freddezza

La storia tra Gianluca e il padre è molto noiosa, e non ci prende per niente. Anche perché, a dire il vero, non ne ricordiamo l’origine. Ma tornati dalle vacanze questo ci tocca. Quindi come se non bastasse il ritorno a lavoro, veniamo caricati della noia delle paturnie morali di Luca che sono più pesanti di quelle di Giulia. E delle risposte di Gianluca che supera entrambi. Alla fine di tutti questi pipponi comunque il ragazzo si decide ad andare a bussare al padre, e provare a ristabilire un rapporto. E già immaginiamo una storia lunghissima che ci ammorberà per i prossimi mesi. Per fortuna torna Manuel a farci fare due risate, più divertente e intelligente che mai. E almeno per lui lascerà Luca e Giulia, per tornare a casa sua. Tra Damiano e Viola nel frattempo aumenta la freddezza e la distanza. Mentre entrambi in qualche modo si riavvicinano ai propri ex. Senza avere però il coraggio di affrontare questa situazione.