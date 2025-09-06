Un posto al sole: ritorni e segreti dopo le vacanze



Viola accanto a Eugenio convalescente, Rosa divisa tra Damiano e Pino, Renato alle prese con l’intelligenza artificiale. Intanto restano un mistero le sorti di Alberto, Marina e Roberto

Anche a Upas le vacanze sono terminate e, alla spicciolata, tutti rientrano a Palazzo. Viola è stata a Milano con la madre per assistere Eugenio durante e dopo l’intervento, che per fortuna è andato bene. Lui però ora si sente limitato e in difficoltà, soprattutto rispetto al figlio che non potrà seguire come vorrebbe.

Dopo il bacio con Damiano, Rosa è riuscita a fare finta di niente e a godersi il primo viaggio con Pino come una coppia a tutti gli effetti. Ma non è detto che, al ritorno, rivedendo l’ex, non si risvegli la vecchia passione.

Renato ha trascorso le vacanze con l’intelligenza artificiale, ormai sua nuova dama di compagnia, e Raffaele non è ancora riuscito a capire di chi si tratti…

Anche Serena ha passato vacanze riposanti con Filippo, le bambine e una delle gemelle, mentre dell’altra non si sa dove sia finita.

Nunzio e Viola finalmente si rivedono. La malattia di Luca è stabile, ma Gianluca è migliorato.

Non sappiamo ancora che fine abbiano fatto Alberto, Marina e Roberto, ma lo scopriremo presto.