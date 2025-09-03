Rosa e Damiano di Un posto al sole: certe passioni non muoiono mai

Un bacio appassionato riaccende la scintilla. Clara vede tutto e consiglia alla cognata di dimenticare l'accaduto. Ma sarà difficile placare le emozioni

Damiano, preso dallo sconforto e dal momento di debolezza, dà un bacio appassionato a Rosa. Lei sconvolta lo allontana, ma proprio in quel momento entrano Clara e Manuel. La cognata nota lo smarrimento di Rosa, e appena il bambino va via si fa raccontare tutto. Clara le dice che è un modo egoistico di Damiano per rovinarle la vacanza con Pino, e le consiglia di partire senza pensarlo. Ma Rosa invece è davvero in confusione, e non nega che dopo quel bacio ha il cuore, lo stomaco e il cervello in subbuglio. Che fare allora? Del resto lo sappiamo bene, che certe passioni non muoiono mai. E Rosa dietro a Damiano ci è andata tutta la vita. Proprio come ci insegnano sin da bambini, è quando non pensi più a loro che i maschi iniziano a cercarti. Finalmente questa storia torna a scaldare le emozioni di tutti i fan di Upas, che da sempre hanno tifato per questa coppia, anche se Pino ci piace assai. Ma il postino ormai è protagonista del palazzo, anche se per Rosa sogniamo tutti un finale diverso.