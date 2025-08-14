Un posto al sole: finalmente vengono fuori le prove del tradimento di Gagliotti alla moglie

Tra allucinazioni presunte e gravi dimenticanze, il dottore comincia a temere un peggioramento della malattia di Luca. Nel frattempo Gagliotti continua a trattare male sua moglie ma lei finalmente ottiene le prove del tradimento

Luca giura e spergiura di aver visto Gianluca in ospedale, ma il ragazzo nega. E così il dottore, che fino a poche ore fa diceva di stare bene e sentirsi sicuro delle proprie capacità, inizia a preoccuparsi per l’aggravamento della sua condizione: ora oltre che gravi dimenticanze inizia ad avere anche allucinazioni. Finché Gianluca non lo richiama, e ammette di essere lui quello di poco prima in ospedale.

Nel frattempo la moglie di Gagliotti si presenta da lui con una proposta per ferragosto, ma il marito la tratta un’altra volta malissimo. A questo punto la donna chiama Marina per sfogarsi. Ed è qui che la “strega” finalmente tira fuori le prove raccolte del tradimento di Gagliotti, mettendo zizzania tra i due e sperando di farsela alleata per farlo fuori dall’azienda. Serena invece pensa di invitare Micaela in viaggio con loro per non farla restare sola a Napoli, ma la gemella a sorpresa ha un viaggio da sola dall’altra parte del mondo.