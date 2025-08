Un investigatore privato va a caccia delle storielle di Gagliotti in Un posto al sole

Rosa e Pino non riescono a trovare pace, e anche se si promettono amore eterno non è facile stare insieme. Chi finisce sotto al vischio invece sono Mariella e Guido

Come al solito a risolvere le situazioni, con la stessa cattiveria ma più furbizia di Roberto, ci pensa Marina. Che ha pensato bene di mettere un investigatore privato alle calcagna di Gagliotti. E in un solo giorno ha scoperto una relazione extraconiugale. Roberto non saprebbe come usare questa novità, ma la strega ha già la soluzione: rivelare tutto alla moglie così da metterla contro il marito e farla scatenare anche su altre questioni. Nel frattempo Rosa e Pino non riescono a trovare pace, e anche se si promettono amore eterno non è facile stare insieme. Chi invece finisce sotto il vischio, come sapevamo da tempo, sono Mariella e Guido, che dopo la scappatella di lui, tornano a baciarsi appassionatamente. Come sempre accade a Upas, le storie d’amore non finiscono mai. Cosa che presto accadrà anche a Viola ed Eugenio. Ma gli autori si stanno accorgendo che ultimamente ripropongono su diversi personaggi sempre lo stesso copione?